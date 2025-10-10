О т началото на октомври на пазара вече е най-новият студиен албум на суперзвездата Тейлър Суифт със заглавие The Life of a Showgirl. Маркетинговата кампания за диска бе изключително скъпа и агресивна и включваше среднощни продажби, партита по случай издаването му в киносалони по целия свят и временни магазини в Ню Йорк и Лос Анджелис, съобщават световните агенции. Суифт обяви заглавието на албума точно на 12 август. Предишният ѝ албум The Tortured Poets Department дебютира на първо място в седмичната класация Билборд 200 и продаде еквивалента на осем милиона албума само в САЩ според компания Luminate. Последният албум е вдъхновен от последното турне на певицата – Eras, което е най-печелившото в историята на шоубизнеса, което започна през март 2023г. и продължи през цялата 2024 г.

Милиарди

Eras счупи границата от два милиарда долара приходи от продадени билети. Турнето продължи цели 16 месеца, по време на които Суифт изнесе 152 концерта, всеки от по три часа и половина, пред общо над 10 милиона душиа. Всяко шоу бе разделено на 10 действия. Суифт използваше по 60 уникални тоалета и общо 250 чифта поръчкови обувки. Навсякъде по света тя е следвана от цяла армия почитатели – „суифтис”, които имат огромно икономическо и културно влияние върху всеки град и държава, в които отиват. По време на изпълнението си в Сиатъл през 2023 г. Тейлър подкани зрителите до подскачат заедно. Сеизмолозите регистрираха трус с магнитуд от 3,2 по Рихтер в района от едновременния скок. В Аржентина най-заклетите фенове на звездата живяха пет месеца на палатки, за да не си изпуснат реда за най-добрите места.

Посетители

Веднага след Тейлър Суифт в класацията на най-печелившите турнета идва най-актуалната банда в света – „Колдплей“. Британската група до този момент има приходи от билети от почти 1,4 млрд. долара. Те изостават по този показател от Тейлър Суифт, но вече са поставили рекорд по най-голяма посещаемост, като са привлекли над 13 млн. зрители по стадионите на 43 страни. Турнето започва през март 2022 г. от Коста Рика. Началото е изключително трудно, тъй като светът още е в хватката на пандемията от коронавирус. Постепенно обаче турнето набира скорост. Билетите за концертите в Лондон и Хъл се разпродават за по-малко от 20 минути. Всичко трябваше да приключи през септември тази година, но вместо да намалява, интересът на феновете все повече се увеличава. По тази причина организаторите удължават тура до 2027 г.

Милионите променят творческите планове и на самата банда. Първоначално „Колдплей“ трябваше да спре да съществува с края на турнето. Вокалистът Крис Мартин обяви пред Би Би Си, че всеки от музикантите ще тръгне по свой собствен път, но рекордните приходи променят плановете и както турнето бе удължено поне до 2027 г., така и самата група може да продължи да съществува.

Разлики

Тейлър Суифт и „Колдплей“ имат много сходни финансови резултати, но между тях има и много разлики. Суифт е синоним на американския начин на живот. Тя разхищава с лека ръка и почти не слиза от частния си самолет. След концертите ѝ остават планини от боклуци. „Колдплей“ са на другия полюс – те се опитват концертите да са въглеродно неутрални, използват слънчеви панели и презареждащи се акумулатори. Сцените, декорите и костюмите са изработени изцяло от материали, които подлежат на рециклиране. Кетърингът на бандата е изцяло вегански, а покрай изявите им по целия свят до този момент музикантите са засадили почти 10 милиона дръвчета.

Рекорди

На трето място сред най-печелившите музиканти в света са легендарните U2, които с турнето си между 2009 и 2011 г. за първи път преминават границата от един милиард долара приходи от продадени над седем милиона билета в 30 страни. U2 остават в историята с огромната си 360-градусова сцена, която е висока над 50 метра и тежи над 200 тона. Групата разчита на екип от над 200 човека и 180 камиона. През 2010 г. турнето е прекъснато, тъй като фронтменът Боно се контузва и го оперират по спешност. Но той стиска зъби и макар че още не бил напълно възстановен, се връща на сцената, за да довърши тура.

Част от U2 на турне през 2019 г.

Елтън

Веднага след първата тройка идва легендарният Елтън Джон, който успява да привлече 980 млн. долара приходи от своето прощално турне. Ветеранът изнася над 330 концерта в периода от 2018 г. до 2023 г., които са посетени от над шест милиона фенове. През цялото време на турнето Елтън Джон се бори с многобройни здравословни проблеми. Той преболедува тежък COVID, на няколко пъти пада и се налага да претърпи операция на крака. В края на турнето получава бактериална инфекция, която през 2024 и 2025 г. се усложнява и той остава почти напълно сляп.

Британецът Ед Шийрън успява да натрупа впечатляващите 962 млн. долара от двете части на своето турне, озаглавено +–=÷× и ако се чудите какво означават тези символи, според Ед така би трябвало да се изписва неразбираемата за него математика. Той продава почти девет милиона билета. Шийрън винаги е бил привличан от екзотични дестинации. В рамките на турнето той включва концерт в Бутан и става първият западен музикант в историята, който се изявява на живо в затвореното кралство. Във втората част на турнето е включен и концерт на стадион „Васил Левски“ в София.

Динозаври

Рокдинозарите от „Ролинг Стоунс“ също записват имената си със златни букви в историята на развлекателната индустрия. Въпреки напредналата си възраст между 2005 и 2007 г. Мик Джагър и компания изнасят цели 147 концерта, които носят 861 млн. долара приходи.

Рокдинозаврите от Ролинг Стоунс не се предават и още са на сцената.

Веднага след тях идва любимецът на Америка Брус Спрингстийн. Той прибира 729 млн. долара от последното си турне, което продължава от 2023 до 2025 г. На пръв поглед Брус е назад в класацията, но той продължава да държи рекорда за най-голяма печалба от изяви на живо през цялата си кариера. За всички години до днес Спрингстийн е продал билети за над 2,3 млрд. долара.