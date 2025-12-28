Г осподарката Азаде Карабей се е разположила на дивана и дава нареждания на прислужницата Кадер: „Приготви зелен фасул за довечера. И пилаф с шафран. Също така кюфтета. И чобан салата“.

- Добре, госпожо - кима с глава Кадер. Но е изненадана с въпрос:

- Имаме ли артишок?

- Мисля, че е свършил.

- Нали казах да купите? Сега му е сезонът.

- Изхвръкнало ми е от главата – покайва се виновницата.

Докато господарката чете конско на слугинята, а Кудрет по неволя трябва да присъства на караницата, запретваме ръкави, за да приготвим прочутата чобан салата. Която звучи досущ като нашенската овчарска салата. И това не е случайно. Реже се на малки кубчета, а разликата е в подправките.

Продукти:

краставици - 1 брой

домати - 2 броя

лук - 1 глава червен

зеле - 1 шепа скълцано

люти чушки - 1 брой, по желание

магданоз - 1 връзка

джоджен - свеж, на вкус

зехтин - около 5-60 мл

сумак

сос от нар - на око

сол - на вкус

сирене - натрошено, за гарниране

Приготвяне:

Скълцаното зеле предварително овкусете със зехтин и лимонов сок. Смесете го в купа с дребно нарязаните почистени домати, краставици, лук (на тънки полумесеци) и едно скълцано люто чушле по желание. Овкусете салатата с накълцаните джоджен и магданоз и сумак, сол и зехтин. Ако нямате сумак, може и да го пропуснете, а червения лук може да замените с жълт. За дресинг използвайте сок от нар на око и вкус, като внимавайте да не предозирате. Разбъркайте овчарската салата добре и я поднесете. По желание може да гарнирате чобан салатата с плочка сирене или да го натрошите отгоре, иначе традиционната рецепта е само от зеленчуци.

Кристи Красимирова