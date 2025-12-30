К метът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решение №1090 на Столичния общински съвет, с което се предвиждаше продажба на общински терени в „Дианабад“ срещу задължение за изграждане на нова административна сграда на друг терен.

Причината за връщането е нарушение на закона и икономическа неизгодност. Стойността на предвидената сграда, която районът трябва да получи в замяна, е едва около 4 млн. лв., докато пазарната цена на терените в „Дианабад“ достига между 10 и над 15 млн. лв., което би довело до реална загуба за общината.

Терзиев подчертава, че сделката не отговаря на законовите изисквания, тъй като непаричната насрещна престация – изграждането на сграда – не е допустима по действащото законодателство. Освен това локацията на новата административна сграда е проблемна, тъй като се намира на по-отдалечено място и върху терен, предвиден за спорт и озеленяване.

Кметът призовава управлението на общинската собственост да бъде прозрачно, законосъобразно и в интерес на софиянци, вместо да се лишава градът от стратегически ресурси за частно строителство.

Инициативата за продажбата на четири терена с начална цена 7 млн. лв. беше внесена от кмета на район „Изгрев“ Делян Георгиев, но Терзиев подчертава, че правните и икономическите аргументи срещу сделката са категорични.