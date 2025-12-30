Ч аст от звездите срещат Нова година два пъти с концерти в празничната вечер, видя „Телеграф“.

Най-дълго разстояние на 31 декември от родните знаменитости ще трябва да измине Константин. Предстои му да измине пътя от 212 километра между Боровец и Стара Загора.

Софи Маринова също ще бъде на голям път между участията си. Първо започва вечерта в Казанлък, а след това купонът се пренася в Пловдив. Разстоянието между двете места е около 105 километра. Накрая ще празнува с приятели и е възможно там също да попее.

Тони Стораро също има участия на две места, но те са в района на Варна. Едното е в хотел, за който се твърди, че бил на Дарина Павлова в Златни пясъци, а другото е на 16 километра разстояние - в центъра на Варна.

Преслава също е планирала да се изявява в рамките на един град – София. Първо пее в центъра на столицата, а след това пренася купона на 4 километра разстояние в Студентски град.

Почти същото разстояние ще измине и нейната колежка Анелия, която има две участия в района на Банско и Разлог.

Михаела Филева първо пее на площада във Видин, а след това отива да се изявява в луксозен комплекс край града. Галена, както повечето важни празници, ще бъде в почти домашна обстановка. Тя е звездата на вечерта в заведението на мъжа си в Арбанаси. Глория ще бъде само в СПА столицата на Балканите, както наричат Велинград.

Става ли реч за площади, тази година има интересни концерти в някои от големите градове. Графа ще пее на новия площад в Смолян. Срещането на 2026-а е обявено като Новогодишен рок енд фолк фестивал. В него ще се включат симпатични местни рок групи и фолклорни състави.

В столицата за площадното срещане на новата година се събират „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie и рапърът Dim4ou. В Пловдив залагат на младежка енергия в началото. Ансамбъл „Тракия“ ще е гвоздеят на програмата там до полунощ, а след това Ерсин Мустафов, фронтменът на JEREMY?, ще представи новия си проект, смесващ инди-рок с джаз и етно мотиви. После Део ще се изяви като диджей.

Във Варна с целия си блясък идва Ищар Алабина. В Бургас на площада са Криско, Вениамин, ПФА „Странджа“. В Русе е Владимир Михайлов. Оркестър „Пловдив“ ще весели Стара Загора заедно с танцова формация „Антик“. В Добрич веселието е с поп звездите от 90-те East 17, познати с хита It's Allright. Там обаче ще има и БГ хитове с Роби, като се очаква „Налей“ да бъде изпълнен поне два пъти. А оркестър „Добруджански авлиги“ ще създаде характерното настроение. Момичешкото трио „Вива“, където пее дъщерята на Славчо от Б.Т.Р., е в Разград. В Шумен Преслава Пейчева и оркестър „Славяни“ са на купона.

Георги П. Димитров