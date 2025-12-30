Ч аст от центъра на София ще остане без парно и топла вода от днес до 1 януари, съобщиха от „Топлофикация София“. Засегнати са абонатите между бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Ивайло“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Дамян Груев“, ул. „Добруджански край“, ул. „Княз Борис I“, ул. „П. Парчевич“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Доспат“, бул. „Тотлебен“ и бул. „Пенчо Славейков“.

Възстановяването на топлоподаването се очаква на 12:00 ч. на 1 януари.

Освен това, блок № 405 в „Младост 4“ остава без парно и топла вода до същата дата. Част от „Лозенец“ също е засегната от 29 декември, като там топлоподаването ще се възстанови утре в 11:00 ч., засягайки ул. „Янко Софийски войвода“ № 19–24 и ул. „Миджур“ № 9.

Гражданите са призовани да се подготвят за студените дни и да вземат необходимите мерки за топлинен комфорт.