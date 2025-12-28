М ладеж на 18 години от село Медковец е задържан вчера в Монтана за шофиране след употреба на кокаин.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Той е бил спрян за проверка на булевард „Монтана“, към 17:15 часа. Уредът на полицията отчел наличие на високорисков наркотик кокаин в организма, след което водачът бил откаран в болница, където е дал кръв за изследване, а после е задържан за денонощие в полицейския арест.

От август 2023 година насам, когато влязоха в сила законовите промени за конфискация на автомобил, ако шофьорът управлява след употреба на наркотици или алкохол над 1,20 промила, от пияна и дрогирани водачи в региона са иззети над 100 превозни средства.

Около 150 други шофьори, направили същото нарушение, но не с личен автомобил, ще трябва да платят стойността му, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

Източник: БТА