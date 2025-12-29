С броя на вестника на 31 декември читателите ще получат красив подарък – огромен календар за новата година с най - симпатичните момичета, красили страница 3 на вестника. Нова година идва с нов късмет!

Календарът е двулицев и в него греят девойките от топ 10 на изданието през изминалата година.

През годините на трета страница са излизали едни от най-красивите българки, станали след това известни благодарение на снимките във всекидневника.

Календарът ще бъде вложен в средата на „Телеграф“ и няма да се продава отделно от броя. Комплектът е с цена 1.50 лв / 0.77 € и ще бъде на пазара през трите празнични дни – от сутринта на 31 декември, на 1- ви и до вечерта на 2 януари 2026 г.

„Телеграф“ може да закупите от местата за продажба на преса в цялата страна.