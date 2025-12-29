С АЩ нанесоха първи официален удар на венецуелска територия, заяви Доналд Тръмп в радио интервю. Президентът разкри, че миналата седмица е бил ударен „голям обект, голям завод, откъдето идват корабите“ във Венецуела.

„Две нощи преди това го унищожихме. Удряхме ги много сериозно“, каза Тръмп пред водещия Джон Кациматидис, без да уточни конкретното местоположение на обекта.

САЩ потопиха кораб с „наркотерористи“ в Тихия океан!

Военните и ЦРУ засега отказват коментар, а венецуелското правителство също не е съобщило за атаката. Според един американски източник ударът е бил по наркообект, но детайли няма.

Това е първата директна военна намеса на САЩ във Венецуела, след като в последните седмици Вашингтон сензационно задържа танкер с 1,1 милиона барела нефт край венецуелските брегове.

По-рано този месец Тръмп увеличи заплахите за военни действия, обещавайки дори „наземни удари“, и санкционира тотална блокада на всички санкционирани нефтени танкери към и от Венецуела, целейки да отсече ключов приход за режима на Мадуро.

ШОК В ЛАТИНСКА АМЕРИКА: Тръмп разреши тайни операции на ЦРУ във Венецуела!

От септември американски удари срещу кораби в Карибско море и Тихия океан са довели до смъртта на поне 105 души, което предизвика критики за извънсъдебни убийства. Белият дом обаче настоява, че военните действия са насочени срещу нарко-терористи, които могат да бъдат спрени единствено със сила.

Напрежението между Вашингтон и Каракас продължава да расте, докато светът наблюдава как САЩ и Венецуела се доближават до възможна военна конфронтация.