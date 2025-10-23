В ойната на Доналд Тръмп срещу наркотрафика навлезе в нова фаза. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че САЩ са нанесли нов удар по кораб в Тихия океан, при който са убити трима души, обвинени в „тероризъм, свързан с наркотици“.

„Тези вече мъртви терористи са били замесени в наркотрафик в източната част на Тихия океан“, написа Хегсет в профила си в X (бивш Twitter). Според него операцията е била извършена в международни води и е част от по-широката офанзива на Вашингтон срещу „наркотероризма“.

Това е вторият удар на САЩ само за два дни, като общият брой на жертвите достигна петима.

В същото време напрежението с Колумбия расте. Президентът Доналд Тръмп открито атакува колумбийския лидер Густаво Петро, наричайки го „наркобарон“, с което предизвика дипломатическа буря.

САЩ обещават нови действия, а светът следи с тревога как антинаркотичната кампания на Тръмп се превръща във военна стратегия със световен обхват.