Г енералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова в новогодишното си послание световните лидери да се съсредоточат върху хората и планетата. Той изрази тревогата си от хаоса по света в момента, съобщава АФП.

"С навлизането ни в новата година светът е на кръстопът. Хаос и несигурност ни заобикалят. Разделение. Насилие. Климатичен срив. И системни нарушения на международното право", заяви той във видео послание.

През 2026 г., докато войната бушува в Украйна и другаде, световните лидери трябва да работят за облекчаване на човешкото страдание и борба с изменението на климата, добави той.

"Призовавам лидерите навсякъде: Бъдете сериозни. Изберете хората и планетата пред болката", каза Гутериш, критикувайки глобалния дисбаланс между военните разходи и финансирането за най-бедните страни.

Военните разходи са се увеличили с близо 10 процента тази година до 2,7 трилиона долара, което е 13 пъти повече от общите световни разходи за помощ за развитие и еквивалентно на целия брутен вътрешен продукт на Африка, каза той.

Войните бушуват на нива, невиждани от Втората световна война насам, добави той.

"През тази Нова година нека решим да определим приоритетите си. По-безопасният свят започва с повече инвестиции в борбата с бедността и по-малко във воденето на войни. Мирът трябва да възтържествува", каза Гутериш, който през 2026 г. навлиза в последната си година като генерален секретар.