К ои са били тримата мъдреци? Ново изследване пренаписва мистерията на библейските влъхви

Самоличността на Тримата мъдреци може би най-накрая е разкрита от библейски изследовател, който твърди, че те може би все пак не са били трима царе от Изтока.

Изследване на Associates for Bible Research стигна до заключението, че тримата мъдреци, за които е писано, че са последвали звезда до раждането на Исус, най-вероятно са били свещеници или астролози, служили в древно царство от Близкия изток.

Библията никога не ги назовава, нито потвърждава, че всъщност са били трима пътешественици, но подробностите, предполагащи, че Тримата царе или влъхви са донесли дарове от злато, тамян и смирна, са добавени векове по-късно чрез християнски истории и традиции.

В скорошно видео в YouTube , изследователят Брайън Уиндъл обясни, че думата „маги“ всъщност може да е означавала „магьосник“ и се появява само в Евангелието от Матей, едно от четирите биографични описания на живота на Исус в християнската Библия.

„Думата „мъдрец“ често се използва в съвременните преводи. „Влъхви“ е може би по-старата дума, която използваме“, каза Уиндъл. Той добави, че предполагаемите царе са оставени неназовани в Евангелието на Матей, като предполагаемите им имена идват от арменски текст от пети век, който предполага, че те са Мелкон, крал на Персия; Каспар, крал на Индия ; и Балтазар, крал на Арабия.

След като преразгледа Библията и я сравни с историческите записи от онова време, Уиндъл повярва, че Тримата мъдреци вероятно са били съветници, служещи в едно от древните кралства, разположени в съвременния Близък изток.