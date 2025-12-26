С покойната коледна сутрин внезапно се превърна в ужас, когато мъж, облечен като Дядо Коледа, влезе и извърши немислимото.

Сплотено семейство току-що беше приключило с разопаковането на подаръците си, когато 56-годишният Азиз Язданпанах пристигнал, облечен в костюм на Дядо Коледа. Той дошъл да посети двете си деца в дома на отчуждената си съпруга в тихо предградие, известно с това, че всяка година се отдава на светлините и украсата.

Един от гостите дори бил изпратил съобщение на приятел, в което му казал, че Язданпанах е пристигнал, облечен като Дядо Коледа, малко след като всички са си разменили внимателно опакованите подаръци. Те нямаха представа за ужасите, които щяха да се разгърнат, предава Mirror.

След като бил поканен вътре, Язданпанах внезапно открил огън в дома, убивайки седем души в ужасяващ заговор за убийство и самоубийство. Роденият в Иран баща убил отчуждената си съпруга, двете им деца тийнейджъри, сестрата на съпругата си, зет си и племенницата си по време на нападението.

Докато ужасът се разигравал, службите за спешна помощ в Далас получили телефонно обаждане. В началото изглеждаше, че има само тишина. След като обаче го прослушаха по-късно, властите осъзнаха, че се чува ужасяващ, едва доловим шепот. „Помогнете ми“, бяха предсмъртните думи, прошепнати от стрелеца на службите за спешна помощ, „Стрелям по хора“. Звучеше задъхан и дрезгав.

Язданпанах застрелял всички присъстващи на събирането, преди да насочи оръжието към себе си и да сложи край на живота си. Но не и преди да се опита да инсценира сцената, така че да изглежда сякаш някой друг е отговорен. Бившата му съпруга Насрин Рахмати, на 55 години, двете им деца - дъщеря Нона, на 19 години, и синът Али, на 15 години, - както и братът и снахата на Азиз, Хосейн Зарей, на 59 години, и Зохрех Рахмати, на 58 години, и 22-годишната му племенница Сахра, всички загинаха. Твърди се, че Азиз е пъхнал пистолет в ръката на починалия си зет, за да се опита да прикрие престъплението си.