Н ай-малко петима души загинаха и 21 бяха ранени при експлозия в джамия на алауитското малцинство в сирийския град Хомс. Това предаде "Ройтерс", като цитира информация на сирийската агенция САНА. Тя се позовава на Наджиб ан Насан, представител на сирийското здравно министерство.

Данните са предварителни, което означава, че е възможно тези цифри да нараснат.

Пресслужбата на град Хомс съобщи, че взривното устройство е избухнало в джамията "Имам Али бин Таиб". Силите за сигурност са отцепили района.

Според Исам Нааме, представител на местните власти, експлозията се е случила по време на обедните молитви, най-натовареното време от деня за джамиите. Засега никой не е поел отговорност за нападението.

Представители на местната власт изложиха пред "Ройтерс" версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Сирийското външно министерство определи смъртоносния бомбен атентат като „отчаян опит” да се дестабилизира страната и обеща да потърси отговорност от извършителите. Министерството осъди „този подъл престъпнически акт“, при който загинаха най-малко 8 души. То заяви, че нападението е „в контекста на повтарящи се отчаяни опити да се подкопае сигурността и стабилността и да се разпространи хаос сред сирийския народ“, предаде АФП.

Министерството повтори „твърдата си позиция в борбата срещу тероризма във всичките му форми”, като подчерта, че „такива престъпления няма да възпрат сирийската държава от продължаване на усилията й за укрепване на сигурността, защита на гражданите и изправяне на виновните пред съда”.

