С ериозен инцидент разтърси Кремъл! Украйна е опитала да атакува резиденцията на Владимир Путин в Новгородската област с 91 дрона, съобщи руският външен министър Сергей Лавров.

Това се случва дни след коледното обръщение на украинския президент Володимир Зеленски, в което той открито пожела „да загине“ руският лидер.

„Такива безразсъдни действия няма да останат без отговор“, заяви Лавров. Не е ясно дали Путин се е намирал в резиденцията по време на атаката, а от украинска страна все още няма коментар.

Опитът за удар идва на фона на напредък в мирните преговори между двете воюващи страни след почти четири години конфликт. Кремъл потвърди, че съгласува позицията си с президента на САЩ Доналд Тръмп и преговорите за мир са в „финална фаза“.

Ситуацията добавя още напрежение на фона на усилията за прекратяване на войната, като всеки ден конфликтът заплашва живота на стотици хиляди.

По-късно украинският президент Володимир Зеленски отхвърли обвинението, че Украйна е опитала да атакува резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, съобщи „Гардиън“.

По думите на Зеленски Москва подготвя почвата за удари по правителствени сгради в Киев. Той призова САЩ да реагират адекватно на руските заплахи и представи твърденията на Русия като опит да се подкопае напредъкът в мирните преговори след срещата му с Доналд Тръмп.