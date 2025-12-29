К ирил Петков коментира изказването на Бойко Борисов по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета". В своя публикация във Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната" написа: "Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!"

"След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руски газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен "Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своя газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков.

"Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!", завършва публикацията на бившия депутат от ПП-ДБ.

По-рано коментар дойде и от зам.-председателя на ПГ на ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов. В социалната мрежа той написа: "Според Борисов - бодигардът на "първия му университет" Тодор Живков; човекът, който е искал да бъде приет в специалност ДС, а след това е напуснал МВР, за да не си даде партийната книжка - било опасно да се ходи на Тюркян чешма и да се говори за Възродителния процес. Кое е опасно? Да осъдим действията на комунистическия режим? Да дадем знак на българските мюсюлмани, че е време ДПС да бъде изтикано от монопола, който е оставяно дълги години да упражнява? Да бъдем там, където Пеевски го е страх да отиде - сред хората, които твърди, че са "негови"? Кое е опасно, г-н Борисов? Или е опасно за Борисов, ако Пеевски съвсем побеснее?"