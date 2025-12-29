Ф ренският певец и композитор Жан-Жак Голдман е най-любимата личност на французите, показват резултатите от ежегодното допитване на института ИФОП за френските медии Те Еф 1 и Ел Се И. В класацията попадат общо 50 знаменитости, като тази година политиците са рядкост.

На второ и на трето място Голдман е последван от колегите си Флоран Пани и Франсис Кабрел. Челната петорка се оформя от актьора Омар Си и от бившия футболен национал Зинедин Зидан.

Едва на шесто място в класацията се нарежда дама и това е актрисата Софи Марсо, следвана на седмо място от певицата Милен Фармер.

Челната десетка се оформя от астронавта Тома Песке, рапъра Сопрано и от певеца Мишел Сарду.

Едва на 12-о място се нарежда крайнодесният лидер Жордан Бардела, а крайнодясната лидерка Марин Льо Пен заема 23-о място.

В челната петдесетица има актьори, музиканти, спортисти, писатели, но други политици, освен двамата представители на "Национален сбор", не попадат, писа БТА.

