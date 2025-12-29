П о време на празниците, когато желанието за връзка с близки и приятели е най-голямо, интернет достъпът на обществени места вече е по-лесен и безопасен благодарение на WiFi4EU. Приложението предлага безплатен високоскоростен интернет на над 90 000 точки за достъп в цяла Европа, съобщиха от ЕК в България във Фейсбук.

С помощта на WiFi4EU всеки може да намери най-близката точка за достъп само с един клик, като услугата гарантира свързаност без проследяване и без събиране на лични данни.

Така мобилните устройства могат да се ползват по-ефективно, без компромиси с личната неприкосновеност, а потребителите могат да се наслаждават на интернет без ограничение, където и да се намират.

Приложението е част от усилията на ЕС да улесни дигиталната свързаност и да предостави равен достъп до интернет за всички граждани, особено в публичните пространства.