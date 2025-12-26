С ветовната здравна организация (СЗО) издаде строго предупреждение във връзка с „ коронавирус, причиняващ респираторен синдром “, след нарастване на случаите. Към 21 декември на международната здравна агенция са съобщени 19 случая на коронавирус, причиняващ респираторен синдром в Близкия изток (MERS-CoV), включително 4 смъртни случая.

СЛЕД ГОДИНИ ЗАТИШИЕ: Смъртоносният вирус MERS се завърна в Европа!

17 от тези случаи са с произход от Саудитска Арабия, а два са от Франция. Това се случва, след като случаите на аденовирус продължават да се увеличават по целия свят и въпреки че повечето случаи са леки, лекарите призовават както възрастните, така и децата да бъдат наясно с признаците и симптомите, предава Daily Star.

В актуализация СЗО заяви: „Между 4 юни и 21 декември 2025 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) на Саудитска Арабия съобщи за общо седем случая на инфекция с MERS-CoV, включително два смъртни случая.“

Въпреки че тези случаи „не променят общата оценка на риска, която остава умерена както на глобално, така и на регионално ниво“, те показват, че вирусът все още представлява заплаха в определени страни. Известно е, че вирусът заразява едногърби камили, като редовно се разпространява и сред човешката популация. Това се случва, след като експерти откриха нов коронавирус, пренасян от прилепи, в Бразилия – ефектът на вируса върху хората обаче остава загадка.