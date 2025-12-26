Б оровец празнува 130 години с официално откриване на зимния сезон днес.

През целия ден в курорта ще има богата програма, включващата музика от диджей вечерта и участие на група „Молец”. Лифт картата ще е на символична цена.

„Натрупа известно количество сняг, паднаха и температурите и утре пистите ще заработят”, заяви кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

„Утре със сигурност ще бъдат отворени „Маркуджиците”. В зависимост от това колко сняг ще се направи днес и през нощта, и „Ястребец“ може да заработи. Надяваме се през следващите дни да отворят и пистите долу, при хотелите”, каза още Джоргов.

