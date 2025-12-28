Б иляна Йотовска ще прекара Нова година в Монтана, където Мисис България ще бъде заедно със семейството си, научи „Телеграф“.

„Семейно ще се съберем в голяма къща с приятели. Коледа си бяхме пак в София – отново с моето семейство – Митко и дъщеря ни. В момента строим голяма сграда, свързана с наш бизнес проект, а това налага да седим повече вкъщи“, каза Мисис България Биляна Йотовска за „Телеграф“.

Красавицата добави, че празниците са минали в определено работна обстановка, тъй като е трябвало да се ходи на обекта доста често. Биляна, която между Коледа и Нова година празнува и своя рожден ден, сподели още, че ще го отбележи с торта, разбира се, както подобава – отново в тесен приятелски кръг с най-близките й приятели.

Биляна Йотовска и съпругът й Димитър Димитров срещат в Монтана Нова година.

Удобно

За Нова година Мисис България не е планирала специален тоалет, нито прическа – ще заложи на нещо семпло и удобно, като подчерта, че за нея е важна компанията, а не лъскавите материални неща.

Лейди България Тереза Палова пък ще празнува в Казанлък. Тереза Палова, която се завърна от Китай след участие в голям моден форум за красота, се готви да прекара новогодишните празници в родния си град заедно със семейството.

„Ще бъдем в един ресторант, след което ще се приберем вкъщи. Подготвили сме заря и шампанско, разбира се. Избрала съм си рокля – семпла е, в зелен цвят“, сподели Тереза с „Телеграф“.

Лукс

Мис Силикон Елизабет Георгиева посреща 2026 в Малага. Тя ще празнува посрещането на Нова година в петзвезден хотел в прочутия испански курорт на Средиземно море. Хубавицата, която от години живее и работи в Испания, ще посрещне новата година именно там, като за празничната вечер Елизабет е избрала червена рокля.

„Тази година е годината на Коня – червено и златно са цветовете за късмет и щастие, така че аз ще бъда в червено“, обясни тя. Роклята й е дълга, официална, с камъни и пайети – достойна за мястото, на което ще бъде. Петзвезден ресторант към един от най-известните хотели в Малага ще предложи петстепенно меню и гледка към морето. След това Елизабет се връща в България, където е подготвила няколко изненадващи проекта за новата година.

Друга Мис Силикон - Карина Атанасова, ще празнува на Босфора. Карина обяви, че ще завърши годината в елитен ресторант на Босфора в Истанбул. Синеоката хубавица вече е избрала и облеклото си – дълга черна рокля от кадифе, гарнирана с ръкавици и бели перли. „Вярвам, че както изпратим годината, така ще ни върви и следващата” - каза тя.

Виктория Джумпарова ще е семейно в Тайланд.

Мисис България и топ модел Виктория Джумпарова посреща Нова година в Тайланд. Вече няколко години поред тя и половинката й заминават за азиатската държава и прекарват там зимните празници, както и по-студените дни. Самата Виктория е споделяла многократно, че иска да се възползва от това, докато децата й все още не ходят на училище и имат възможност и време да бъдат някъде за по-дълго. Хубавицата посрещна и коледните празници на брега на морето – именно там ще бъде и за Нова година. Единственото облекло, което им е нужно, са бански и добро настроение.

Мариана Маринова