Н умизмати пуснаха колекции от левове за спомен, видя „Телеграф“ в специализирани групи за монети и банкноти във Фейсбук.

Един от потребителите е събрал в колекция 16 монети – актуалните все още левове и стотинки плюс всички метални евро и евроцентове с българска национална страна.

Капсули

Металните пари са подредени внимателно в луксозна дървена кутия. Всяка монета е в индивидуална защитна капсула. Продавачът подчертава, че всичките 16 метални пари са чисто нови и нециркулирали. Цената на цялата колекция е 120 лева. „Исторически преход, уловен в един комплект. Този комплект събира в едно последните години на българския лев и първите евро монети, подредени в елегантна дървена кутия. Това не е просто комплект – това е граница между епохи. Подходящ както за колекционери, така и за подарък – предмет със стойност, контекст и бъдеще“, пише продавачът.

Книжни

Друг потребител в същата фейсбук група пък е събрал в класьор българските банкноти от соцвремената до днес. В колекцията са книжните пари, емитирани след 9 септември 1944, до актуалните, с които ще се разплащаме до края на януари. В класьора са подредени 20 нови банкноти, които не са циркулирали в паричното обращение. Включени са и банкнотите от 1 и 2 лева с образите на св. Иван Рилски и Паисий Хилендарски, които бяха извадени от обращение и заменени от монети. Цената на колекцията е 140 лева.

В нета могат да се намерят и холдери, в които да поставим новите български евромонети. Клиентите могат да избират между два варианта. 5,50 лева струва празен холдер, където купувачът трябва сам да си подреди българските метални пари. За 25 лева може да се купи и пълен холдер, като монетите в него са от фишек, а не от торбичките, в които БНБ, банките и пощите продават стартовите комплекти, обяснява продавачът.

Калкулатор смята в две валути

Българска фирма за касови апарати пусна специализиран калкулатор за две валути. Той може да бъде много полезен през януари, когато в обращение ще бъдат и левът, и еврото. Калкулаторът може да помогне на касиерите в търговски обекти, счетоводителите и всички, които работят с пари. Моделът е този, който се е радвал на най-голяма популярност в Хърватия – последната страна, приела еврото през 2023 г. Устройството може да се използва и след периода на двойно обращение, тъй като притежава и много други финансови функции. Калкулаторът се продава в интернет, като цената му е 34,99 лева без доставката.

Същевременно всеки може да използва напълно безплатно и онлайн валутните калкулатори в нета. Софтуерни разработчици например са направили опростен калкулатор за превалутиране от лев към евро и обратно, използвайки фиксирания курс 1,95583 лв. за 1 €. Изчислява се и комбинирано ресто в двете валути при покупка на стока или услуга.

Тениски „Искаме си лева“ за €7,44

Сайт за евтини китайски стоки пусна специално за привържениците на родната валута тениски с надпис „Искаме си лева“ на цена 7,44 евро. Фланелките са в три разцветки – сини, сиви и черни. Освен на български има и надпис на английски, който гласи: We want our lev. Отпред има и щампа с изображение на монетата от 1 лев на фона на българското знаме.

