М ъж на 72 години от ямболското село Маломир е починал след нанесен побой от 37-годишен свой съселянин. Сигналът е получен в полицията на 28 декември, малко след 06:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Полицейският екип е открил възрастния мъж в безпомощно състояние в дома му. Той е транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в ямболската болница, където по-късно е починал.

Незабавно са започнати полицейски и процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата по случая. За съпричастност към деянието е задържан 37-годишен местен жител. В хода на разследването той е привлечен в качеството си на обвиняем за извършеното престъпление и с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа. Разследването продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура - Ямбол, писа БТА.