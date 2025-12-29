С поред стойността и модела на автомобила сервизите определят и цената за труда, който полагат по време на ремонта. От Нова година стойността ще се изчислява в евро, като закръгляването няма да е в полза на клиента. Това разкриха пред „Телеграф“ собственици на автосервизи.

Все пак по-малките сервизи засега не възнамеряват да повишават драстично цените си, а само да ги променят в новата валута. „Не мислим да вдигаме цените засега и ще се стараем да бъдем в полза на нашите клиенти“, каза за „Телеграф“ собственик на сервиз. При определянето на цената обаче много влияе марката и моделът на автомобила. Например смяната на масло може да ти излезе солено. Ако в малък селски сервиз стойността на труда е 100 лева, то в по-големите сервизи в София за същата услуга могат да ти вземат 300 лева.

Услуга

В сервизите цената се определя от няколко фактора, като големината на мотора, марката на колата и вида на мотора - дизелов или бензинов. Минималното, което могат да ни вземат за смяна на масло и филтри, може да варира от 30 лв. до 80 лв., а максималното от 120 лв. до 300 лева, но майсторите уверяват, че цените на услугите няма да се вдигат. Например смяната на масло и филтри на „Мерцедес“ GL500 има много различна стойност. Смяната на масло и филтри започва от 290 лева и надхвърля 400 лева. При електрическите коли като Tesla равносметката е малко по-различна. За цялостното обслужване на електрическия автомобил не е нужно да се цапате с масло. При тях обаче се подменят елементи по ходовата част, като се започва със смяната на амортисьори, които са на цена от 300 до 400 лв. за брой, после продължаваме с пружината, която е между 90 до 150 лв., а една биалетка струва между 50 и 80 лв. Филтърът купе е между 50 и 160 лв., а накладките могат да стигнат до 350 лева. Дисковете на този автомобил ще струват между 90 и 150 лв., а ако не можем да си ги сменим сами, майсторът ще ни вземе около 170 лв. за труд. Общото обслужване на електрически автомобил е около 3 хиляди лева, като частите трябва да се вземат от специални автомагазини или да се поръчат от Америка. При по-бюджетните автомобили като „Пежо“ обслужването на автомобила може да стигне до 400 лв., казват почитателите на френската марка. В малките населени места сервизите взимат значително повече. „За смяна на масло ми взеха 600 лева, а колата ми не е трудна за ремонтиране“, каза един от клиентите пред „Телеграф“. Промяната в цените на услугата се е вдигнала драстично тази година и много потребители се оплакват от поскъпването.„Карам BMW X5 и никога досега не са ми взимали толкова много, колкото тази година“, допълни той.

Генерация

Всеки сервиз се съобразява и с колата на клиента, като при някои коли смяната на филтър купе е много по-комплексна, отколкото си мислим. При някои модели, за да се стигне до определени филтри, ще трябва да се свалят много повече компоненти, които могат да затруднят механика или ако болтчетата са поставени на неудобни места и могат да изискват специални машини, за да се достигне до тях.

Тунинг

Ценителите на тунинговани автомобили се охарчват значително повече. Взимаме за пример един от най-известните сервизи, които предлагат смяна на стара генерация в София. Там за Golf 6 една генерация ще излезе 1700 лв., а на други модели може да достигне и до 2 хиляди лева в зависимост от модела на колата и типа генерация, която клиентът желае. Коментарите под всички постове са винаги положителни и хората са много доволни от професионализма на заварчика. „Изключителен професионализъм и отношение на ниво! Напълно заслужени адмирации. Препоръчвам!“, пише клиент под пост във Фейсбук. В по-малките сервизи една генерация варира между 300 и 700 лева. За прочит на данните на колата и евентуалното вдигане на мощността цената може да е между 700 и 1300 лева, като тази услуга включва и test drive, за да е сигурно, че колата е по стандартите на клиента. При подобрените коли могат да изникнат неочаквани проблеми и това може да окаже влияние върху цената, която първоначално е била поставена.

Няма майстори за ЧНГ

Ако не дай си Боже автомобилът ви се повреди в дните между 30 декември и 1 януари, няма кой да ви помогне. Механиците не работят, не могат да бъдат открити и на оставените от тях телефони в интернет. Единственият шанс е да намерите все пак работещ майстор, но той със сигурност ще работи на изключително завишени тарифи, които могат да достигнат дори над 100% надбавка върху стандартните цени.

*Автор: ЦВЕТИНА ЙОРДАНОВА