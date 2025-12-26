С лед мразовита сутрин с температури до минус 6 - минус 7 градуса, в петък следобед термометрите ще се движат между 0 и 5 градуса. В Северна България обаче, в много райони дори в топлите часове температурата ще е малко под нулата, заради което от НИМХ са издали жълт код за студ, предава NOVA.

Облачността през деня ще е динамична, със слънчеви разкъсвания около и след обяд, по-съществени - в южната половина на страната. Вятърът ще бъде осезаемо по-слаб спрямо четвъртък.

В събота сутринта в някои ниски райони видимостта ще е понижена. Денят ще е с разкъсваща се облачност към слънчево време около и след обяд. В неделя, с преминаващ студен атмосферен фронт, ще има локални, кратки валежи от сняг в Северна България.

Температурите и през двата дни сутрин ще се колебаят от 0 до към минус 5 градуса, в топлите часове - от 0 до 5. Неделният ден ще е ветровит, със силни северозападни пориви.

Новогодишната седмица ще е преобладаващо слънчева и ветровита в първата си половина и с променливи облаци след това. Ранните прогнози допускат локални валежи от сняг навръх Нова година в Северна България и в масивите на Стара планина. Сутрините ще са мразовити, особено около Нова година, с потенциал живакът в термометрите да падне до минус 10 градуса. Очакваните дневни стойности са от 0 до 5 градуса.