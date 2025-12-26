С поред гражданско дело от март 2020 г., разкрито като част от мащабното публикуване на документи от Министерството на правосъдието, Джефри Епстийн се е срещнал с първата си жертва през 1994 г., когато момичето е било само на 13 години, разкрива Radar Online.

В ПИСМО: Епстийн разкрил президент, който обича млади момичета!

В жалбата се твърди, че „Джейн Доу“ се е срещнала с предполагаемия трафикант на хора и неговата бивша приятелка и мадам Гилейн Максуел , докато е била на летен лагер, и че по-късно той я е „запознал“ с Доналд Тръмп във Флорида, когато известният педофил я е „подготвял“ за секс.

В началните редове на жалбата се твърди, че жертвата се е запознала с Епстийн и Максуел „в летен лагер в Мичиган. Джейн Доу е била първата им известна жертва и впоследствие е била малтретирана от тях в продължение на години като младо момиче, страдайки от невъобразима физическа и психологическа травма и страдание“.

В него се казва още: „Въпреки това, Джейн Доу е упорствала и е оцеляла, за да разкаже историята си, да подведе под отговорност извършителите си и да потърси справедливост за зверствата, извършени срещу нея“.

Доу е била ученичка по вокални умения в лагера за изкуства Интерлокен и твърди, че дуото се е заговорило за нея, докато е седяла на пейка между часовете. Епстийн е посещавал същия лагер през 1967 г. и по-късно е станал основен дарител. Той се хвалел с ролята си на меценат на изкуствата и твърдял, че финансира стипендии за надарени млади художници. След като двамата задавали множество въпроси за семейството и произхода на момичето, Епстийн поискал телефонния номер на майка ѝ във Флорида. Момичето, което било без баща и било уязвимо, в крайна сметка го предоставило, тъй като се опасявало, че „не може да откаже молбата на по-възрастния мъж“.

„През следващите няколко месеца Епстийн и Максуел се опитвали да обучават и наставляват 13-годишната Джейн Доу“, се твърди в иска, включително ходене на кино, пазаруване и прекарване на време в имението му в Палм Бийч, Флорида.

Тръмп беше сензационно споменат в делото, където жертвата твърди, че Епстийн „я е завел в Мар-а-Лаго и я е запознал със собственика му. Представяйки 14-годишната Доу на Доналд Дж. Тръмп, Епстий побутна Тръмп закачливо с лакът и го попита, визирайки Доу: „Това е хубаво, нали?“. В иска се твърди, че „Тръмп се усмихна и кимна в знак на съгласие. И двамата се засмяха, а Доу се почувства неудобно, но по това време беше твърде млад, за да разбере защо“.

В жалбата не бяха повдигнати обвинения срещу 79-годишния Тръмп относно каквото и да е неправомерно поведение и той не беше споменат никъде другаде в делото.