Д жефри Епстийн твърди, че „нашият президент“ обича „млади, зрели момичета“ в смразяваща пощенска картичка от 2019 г., която е написал на осъдения педофил Лари Насар само дни преди самоубийството му.

Въпреки че не е изрично посочен в бележката, Доналд Тръмп е държавният глава на САЩ по това време.

БЕЗОБРАЗИЕ: ФБР знаело за мръсотиите на Епстийн, бездействало 10 години!

Новите документи по делото „Епстийн“, които Министерството на правосъдието пусна, разкрива една от последните кореспонденции на опозорения финансист, преди да бъде намерен мъртъв в килията си в Столичния поправителен център в Ню Йорк на 10 август 2019 г.

Писмото е изпратено по пощата до Насар, бивш лекар на олимпийския отбор на САЩ и осъден сексуален престъпник, дни след смъртта на Епстийн, пиш Daily Mail.

Той пише: „Успех! Споделяхме едно нещо... нашата любов и грижа за младите дами с надеждата, че ще достигнат пълния си потенциал. Нашият президент споделя нашата любов към младите, зрели момичета“.

Пощенската картичка е подписана „Ваш, Дж. Епстийн“ и написана на „ЛН“, което са инициалите на Насар.

Насар се призна за виновен в придобиване и притежание на детска порнография и унищожаване на доказателства и беше осъден на 60 години затвор през декември 2017 г. Той е малтретирал около 300 спортисти под прикритието на медицински грижи.