Ш окиращ инцидент в Кърджали! 48-годишен мъж, задържан за 24 часа след буйство в нощен клуб, не се успокои в ареста на местното полицейско управление. Арестантът изкърти обезопасителна решетка, метален радиатор и дори предизвика наводнение в помещението!
Според прокуратурата, поведението му е грубо нарушаващо обществения ред и се отличава с изключителна дързост. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а срещу него е внесено искане за „задържане под стража“, предаде БТА.
Полицията и прокуратурата продължават разследването.