Д женифър Лопес все още не е готова за нова любов. Близо година след официалния си развод с Бен Афлек, 56-годишната звезда категорично е спряла срещите и засега няма намерение да допуска нов мъж в живота си.

„За нея всичко се върти около работата и децата. Изглежда щастлива и напълно удовлетворена“, разкрива източник пред списание PEOPLE.

Лопес посвещава времето си на кариерата и на 17-годишните си близнаци Макс и Еми, които има от брака си с певеца Марк Антъни. Според близки до звездата, тя не изпитва липса на партньор и се наслаждава на свободата си.

Любовната история между Джей Ло и Бен Афлек винаги е била бурна. Двамата се сгодиха за първи път през 2004 г., но тогава се разделиха. Години по-късно, през 2021 г., подновиха връзката си, а през юли 2022 г. си казаха „да“. Само две години след втората си сватба обаче, певицата подаде молба за развод, посочвайки 26 април 2024 г. като дата на раздялата.

Миналата година Лопес откровено призна, че се наслаждава на живота без партньор след поредица от трудни връзки и бракове.

„Не търся никого. Интересно ми е какво мога да бъда, когато съм напълно свободна“, сподели тя в интервю.

Дженифър Лопес е била омъжена четири пъти и има зад гърба си редица шумни раздели, включително и с бившата бейзболна звезда Алекс Родригес. Днес обаче поп иконата ясно показва: любовта може да почака – тя избира себе си.