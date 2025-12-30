Г-н Лазаров, „топката ГМО“ влезе в полето на Европейския парламент. В каква посока са нагласите на българските депутати?

Почти на всяка сесия се гласува и обсъжда новото ГМО и не съм чул някой от българските колеги да е за ГМО. Мога да кажа, че Европейската народна партия /ЕНП/, към чието семейство ние принадлежим, традиционно не се изразявала в полза на ГМО, независимо от позицията на Съвета на министрите. А следващата сесия на която ЕП ще гласува е между 10 и 20 януари.

Освен вас има ли други членове на Комисията по земеделие в ЕП от България?

Да и Станислав Стоянов, но ние сме двамата по заместване, което означава че имаме право да гласуваме, когато заместваме пълноправен член от комисията. В случая при мен е, когато отсъства колега от ЕНП.

Как ще коментирате слуховете, че още ще се намали квотата за улов на калкан в Черно море?

Има такива идеи, защото целта е да защитава черноморския калкан. Но тук се натъкваме на абсурд, защото България и Румъния като страни от ЕС стриктно спазват квотите, докато Турция няма такива ограничения и са най-силно ловуващата държава на калкан в Черно море, като обезпечава и туристическия си сезон. Не зная дали Украйна и Русия ловуват в момента, нямаме информация и за Грузия. Парадоксът с квотите за калкан е като този въглеродните емисии, и опазването на околната среда. Ние европейците спазваме ограниченията, респективно вземаме неблагоприятни решения за икономиката си, а другите държави не са обвързани с тези регулации.

Какви се случи след фермерските протести в Брюксел на 18 декември?

Франция и Италия успяха да се наложат и спряха споразумението Меркосур с Южна Америка, което трябваше да стане на 20 декември в Бразилия. Подписването на договора се отложи при следващият председател от южноамериканска страна, когато начело ще застане Парагвай, страна, която не е заинтересована особено от това споразумение.

Това вероятно е добре, защото българските фермери се оплакваха, че от няколко месеца Аржентина и Австралия активно превземат европейските пазари на зърно в Северна Африка.

Аржентина наистина е активна на пазарите в Северна Африка, но това не касае споразумението Меркосур, защото става дума за пазари в трети страни.

А Меркосур е ключов договор за ЕС, защото митата в двете посоки при внос ще паднат от 50% до 10% най-много и ще направят стоките наполовина по-евтини. България например изнася бренди за Южна Америка и внася противоградови ракети. Това означава, че ракетите ще поевтинеят наполовина.

Но нали България произвежда тези ракети?

Собственикът на фабриката в Аржентина е български бизнесмен, той изнесе там производството си и внася ракетите тук, но продава и в други страни.

И какъв е интересът на Европа от този договор?

Огромен, защото създава свободен пазар от 720 млн. души общо от двете страни. Всъщност земеделските продукти са общо 6% от стоките в споразумението. Другото са промишлени, луксозни, които се изнасят от Европа към Южна Америка, на които те като ни сложат мита ги оскъпяват. От там внасяме критичните суровини, които ще дадат на ЕС голяма свобода, а именно да не сме изцяло зависими от Китай. Със забавянето не е ясно какво ще се случи. Вероятно ще отворим още по-голяма врата на Китай и ще увеличим нашата зависимост от него.

Кои са тези елементи, които са толкова важни за ЕС?

Много малко хора знаят, че елементи като литий се намират в тези държави. Междувременно ако не успеем да се споразумеем с Южна Америка, Китай може да ни изпревари да се договори с тях при други условия, и Европа ще изгуби благоприятния момент.

Защо Франция и Италия спряха подписването?

Заради телешкото месо, те нямат този тип свободна паша, каквато е в Южна Америка, освен в екстензивните стопанства, които няма как да имат голямо производство. Френските фермери са засегнати, защото южноамериканското телешко е по-евтино.

И сега какво?

Въпросът сега е как ще бъдат подкрепени европейските фермери, за да бъдат компенсирани, заради вноса от Южна Америка на телешко. Голяма беше грешката на Европейската комисия, че не направи ясна разяснителна кампания за това споразумение.

България с какво е засегната, освен с противоградовите ракети и брендито?

Меркосур е ключов за автомобилната индустрия на Европа, което засяга и България, защото ние произвеждаме много части за немската и френска автомобилна индустрия.

Това е той

Илия Лазаров е български евродепутат от групата на ЕНП /Християндемократи)

Член на комисията по земеделие в ЕП

Бил е началник на кабинета на президента Петър Стоянов

Бил е главен секретар на СДС и началник на информационния отдел на СДС

Бил е член на съвета на директорите на Национална компания индустриални зони

Има магистърска степен по международни отношения и международно право в Киевски държавен университет

Светлана Трифоновска