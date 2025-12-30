Е дин от най-известните български рапъри Криско ще гостува на английската столица с програма от стари и емблематични парчета.

Партито ще се проведе в знаменития клуб The Clapham Grand в Южен Лондон, билетите варират между 40 и 60 британски паунда, а кралските ВИП ложи вече са продадени.

Носталгия

След като събра публика от над 55 хиляди души на концертите си в София, Варна и Пловдив, а след това продължи с успешно турне в САЩ, и по-точно Ню Йорк, Чикаго и Лас Вегас, Криско се приготвя да зарадва феновете си във Великобритания. С годините рапърът не губи популярност, а напротив – изглежда, че тя само се увеличава, но форматът „Старият Криско“ има за цел да върне публиката към началото. Вместо да се залага на нови хитове и модерно звучене, Криско припомня на феновете си защо и как са започнали да бъдат такива. Българската общност в Лондон ще има възможността да се наслади на носталгията си, а билетите варират между 40 и 60 паунда.

Театър

The Clapham Grand е един от най-емблематичните клубове и културни пространства в Лондон, разположен в района Clapham, близо до оживения транспортен възел Clapham Junction. Сградата е открита през 1900 г. като вариететен театър и още от самото начало е замислена като място за масово забавление. През годините преминава през различни превъплъщения – театър, кино и бинго зала, преди да се утвърди в съвременния си облик на клуб и сцена за живи събития. Днес The Clapham Grand съчетава впечатляваща историческа архитектура с модерна програма, включваща клубни вечери, концерти, комедийни шоута, драг представления и тематични партита. Интериорът със запазени театрални елементи създава уникална атмосфера, която отличава мястото от стандартните нощни клубове.

Александър Пашов