Н иляй от „Шербет от боровинки“ обяви война на недоброжелателите си. Уморена от клеветите по неин адрес, актрисата се закани да брани честта и достойнството си по съдебен път, тъй като в последно време социалните мрежи бълвали много неистини по неин адрес. Въпреки че се възмущава от клеветническите писания, актрисата Фейза Дживелек е убедена, че няма чак толкова персонални хейтъри и уверява, че предани фенове са готови да платят по 100 000 турски лири, за да се срещнат за минута с нея.

Фърат Челик

Междувременно Фърат Челик се сбогува със сериала „Султан Мехмед“. В средата на октомври популярният сериал се завърна на екран с третия си сезон. Във високобюджетната историческа драма на телевизионния канал TRT 1 Челик играеше ролята на византийския командир Дрейвън Джустиниани.

Бергюзар Корел и Тимусчин Есен

Бергюзар Корел и Тимусчин Есен пък си партнират в сериала „Пръв и последен“, който ще излезе през януари. Сценарист на сериала е Хакан Бономо, а режисьор е Деврим Ялчин. Проектът се продуцира от компанията Ortaks Yapım. В сериала участват още Дениз Челиоулу, Гизем Ердем, Джемал Токташ, Дурукан Челиккая, Тугче Алтуг, Айдан Таш, Мелиса Бербероулу и др.

Рабия Сойтюрк

Не на последо място, плейбоят милиардер Хакан Сабанджъ прежали Ханде Ерчел. Твърди се, че той си има нова възлюбена и тя е Рабия Сойтюрк, която познаваме от сериалите „Чуй ме“ и „Моето име е Мелек“. Турските медии пишат, че новоизлюпената двойка често бива засичана на популярни места в анатолийската (азиатската) част на Истанбул.

Кристи Красимирова