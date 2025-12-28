К итайците и други източни народи чакат пристигането на Огнения кон през 2026 година, докато за славяните животното покровител е Вълк, отбелязват астролози.

За традиционната западна астрология през януари имаме не просто началото на нов календарен цикъл, а мощна точка на нулиране, където дисциплината на Козирог среща иновативния дух на Водолей. Енергията на месеца ни подтиква да преминем от думи към конкретни дела: планетите се подреждат в конфигурация, която изисква ясни цели и смели визии. Ключовото събитие е преходът на Нептун в Овен в края на месеца, отбелязвайки началото на нова ера, в която мечтите се оформят, а интуицията се превръща в инструмент за действие.

Начало

Месецът започва с навлизането на Меркурий в Козирог на 1 януари, което, от една страна, ни държи още в празничната еуфория, а, от друга, ни принуждава да се съсредоточим върху плановете си. На 3 януари пълнолунието в Рак изисква емоционален покой и грижа за себе си. Втората половина на месеца ще бъде във Водолей (Слънцето навлиза в знака на 19 януари), носейки свежи идеи и желание за независимост. Финалният акорд на 26 януари е навлизането на Нептун в Овен. Астролозите казват, че то ще измести пластовете на реалността, принуждавайки ни да действаме в името на идеалите си – а това се смята за доста опасно проявление, защото залага повече на емоции, а по-малко на принципа седем пъти да се мери и веднъж да се реже.

Всеки знак получава свое уникално гориво през януари. За Козирозите това е време на издигане, подсилено от Новолунието в техния знак на 18 януари. Водолеите ще усетят прилив на енергия с транзита на Марс през тяхното съзвездие на 23 януари, твърдят познавачи на западната астрология.

Като цяло хороскопът за януари 2026 обещава за повечето зодии период на изключителен творчески подем и професионална активност. Енергията на Водолея през голяма част от месеца благоприятства екипната работа, работата в мрежа и обществените проекти. Краят на януари, с прехода на Нептун в Овен, отваря нова глава в колективното съзнание, носейки със себе си както възможности за духовен растеж, така и някои предизвикателства под формата на илюзии.

Заключителните дни на януари 2026 г. бележат смятания от астролози за историческия преход на Нептун в Овен, което може да внесе известна несигурност в нашите начинания. Това е все едно сме в мъгла и не знаем накъде да поемем. Но тази мъгла се смята и за предвестник на нова духовна ера. Възможни са временни смущения и прекъсвания на онлайн услуги. Пътуващите трябва внимателно да проверят всички подробности и да имат резервни планове.

Януари 2026 г. се превръща в специален месец на трансформация, като няколко планети едновременно променят зодиакалните си знаци, създавайки напълно нова енергийна картина. Основното астрологично събитие е въпросното навлизане на Нептун в Овен на 26 януари – планетата на мистицизма и духовността сменя знака си за първи път отблизо 165 години, носейки със себе си революционни промени в нашето колективно съзнание.

Ретро

Въпреки общия устрем ретроградният Марс продължава да се движи назад през Водолей и Рак. Това може да създаде илюзията за препятствия в колективните проекти. Психолози твърдят, че в такива моменти е важно да не насилваме нещата, а да използваме езика на тялото и невербалните сигнали, за да разберем по-добре партньорите си. Вниманието към детайлите трябва да замени агресивния натиск.

Но е мит, че ретроградният Марс напълно блокира успеха. Това всъщност изисква промяна в тактиката от външна борба към вътрешно укрепване. Друг мит е, че навлизането на Нептун в Овен ще донесе хаос. Според астролозите то би следвало да донесе яснота на онези, които са готови да действат искрено и смело, отхвърляйки стари илюзии.

От 1 до 17 януари енергията на Козирог по-скоро ни прави да бъдем реалисти. Периодът е подходящ да си прегледаме бюджета и дългосрочните цели. Креативност ни носи следващия етап, от 20 до 31 януари. Добро време да си позволим да мислим нестандартно под влиянието на Водолей.

Пълнолунието в Рак на 3 януари 2026 г. открива месеца с емоционална вълна, принуждавайки много от нас да преосмислим връзките си с дома, семейството и корените си. Интуицията се смята, че ще бъде особено засилена през тези дни, което ще ни помогне да вземем важни решения преди всичко за личния си живот.

Към средата на януари, когато Венера, а след това и Слънцето преминат във Водолей, енергията на месеца става по-прогресивна и ориентирана към бъдещето. Това е идеално време за технологични подобрения, обновяване на всякакви видове джаджи и овладяване на нови умения в областта на изкуствения интелект. Бизнес проектите, свързани с иновации и цифрови технологии, ще получат мощен тласък.

Има концентрация на планети във Водолей в края на януари - Слънце, Меркурий, Венера, Марс и гигантския астероид Веста. Това натрупване на енергии в знака на колективното съзнание може да доведе до растеж на социални движения и нови социални инициативи.

Червено

Според китайския календар, 2026 г. е под егидата на Червения огнен кон - енергично, креативно, страстно и свободолюбиво животно. Конят е символ на бърза промяна и успех, но в същото време и на авантюризъм и стремеж към независимост, даже към инат. През 2026 г. елементът Огън и слънчевият, ярък червен цвят се добавят към характера на тотемния покровител на годината Кон. Смята се, че годината ще бъде мощна и запомняща се.

Годината на Коня се смята за време за обновление, промяна на кариера, местоживеене и въобще начин на живот (приемането на еврото си е точно такъв момент). Всякакви начинания, свързани с образование, пътувания, бизнес, спорт и творчество, се очаква да бъдат подкрепени. Огненият Кон обича да бъде център на внимание и ненавижда скуката. Връзките през 2026 г. могат да се развият бързо и неочаквано – възможни са както бурни романси и признания, така и внезапни раздели, ако партньорството се окаже неискрено или възпрепятства личностното израстване.

Конят по определение подкрепя силни и целеустремени хора, но не толерира слабост, нерешителност или застой. Очаква се това да е година на смели действия, генериране на нови идеи и физическа активност. Бурната енергия на Огъня означава, че събитията ще се развиват бързо. Понякога ще трябва бързо да се адаптираме към промените, да не упорстваме в старите модели и да търсим нестандартни решения.

Червеният кон в източната астрология се смята, че носи цвета на Слънцето, жизнената енергия, страстта и яркостта. Огънят засилва желанието за промяна и емоционалността, а подчертава креативността. Предстоящата година се определя като благоприятна за победи, реализиране на големи планове и дълбока лична трансформация.

Лов

В славянската митология 2026 е годината на Вълка, който олицетворява мъдрост, стратегия, предпазливост и скрита сила. Вълкът е не само символ на независимост и свобода, но и на дълбока вътрешна устойчивост, способност да се води умен начин на лов и слабите страни да се превърнат в предимство. Вълкът знае как да чака, анализира и след това да действа бързо и решително. Препоръката е да се разчита на интуицията, да се има готовност за решаване на сложни проблеми и да се изчака подходящият момент за действие. Ключови характеристики са активност и търпеливо изследване. Тази година ще донесе интелигентна и предпазлива дейност, смятат познавачите на славянската митология. Тези, които могат да наблюдават ситуацията, да оценяват рисковете, да се крият и да чакат подходящата възможност за атака, ще успеят.

Годината е на дебнещата свирепост, тя изисква особено благоразумие и пестеливост. Не бързайте с мащабни инвестиции и големи покупки, гласи съветът. Тези, които знаят как да спестяват, анализират и избират надеждни решения, могат да се възползват. Препоръчително е да се избягват рискови сделки, да не се гонят лесни пари и да не се теглят необмислени заеми.

Смята се, че в годината на Вълка е важно не участие в индивидуални, а в групови и семейни проекти. И в бизнеса може да се разчита на близки и проверени през времето приятели. Не е време за следване на модните тенденции в бизнеса, а за проверка и анализи. Фокусът трябва да е върху ученето и овладяването на нови умения - те ще се превърнат в ценни активи до края на годината. Умението да се работи в екип е от изключителна важност както за шефовете, така и за всичко във веригата след тях.

Партньорството е много важно и в личните отношения, както в любовните, така и в приятелските. За необвързаните е много важно да правят добри наблюдения и да не се отказват от търсенето на своя човек, гласи препоръката.

Годината на Вълка според славянския календар е добро време за стратезите, наблюдателите и тези, които знаят как да пазят тайни. Не преследвайте бърз успех, изградете основа за нови висоти, уважавайте обкръжението си и подхранвайте доверието. Нека годината укрепи вътрешната ви същност, да ви даде осъзнати победи и да запази истинските ви ценности – гласи съветът на специалистите по славянска астрология.

Георги П. Димитров