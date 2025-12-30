Н ад 10 000 жалби и сигнали са подали граждани до омбудсмана за по-малко от година – от 1 януари до средата на декември 2025 г. Близо 70 000 души са получили съдействие от институцията чрез консултации, проверки, препоръки и активна намеса със становища пред държавни и местни органи.

Оплаквания

Близо една трета от жалбите са за нарушени потребителски права - от надписани сметки, до студено парно, спиране на тока, липса на вода или сухи чешми. Потребители се оплакват от фирми за бързи кредити и застрахователи. Близо 700 домакинства се жалват от студено и скъпо парно, над 570 от скъпа вода и водни режими.

Почти 500 са жалбите и сигналите за нарушено право на достъп до правосъдие. Хората се оплакват от частни съдебни изпълнители, които запорират несеквестируеми доходи. Често те разбират за започнато срещу тях изпълнително производство едва след блокиране на пенсия, заплата, банкова сметка.

Сред водещите групи жалби през 2025 г. са и сигналите за нарушено право на собственост и икономическа свобода, свързани със строителни и устройствени ограничения, отчуждителни процедури, реституция и спорове за общинска и държавна собственост.

Пенсионерите, хората с увреждания и децата са сред най-засегнатите групи. Особено тревожни са сигналите за забавяне или спиране на плащания по линия на ТЕЛК. След намесата на омбудсмана има десетки случаи, при които гражданите получават своите забавени средства, обясняват от институцията. Над 460 жалби и сигнали са получени за нарушени права на деца. Сред тях са нарушен достъп до образование, искане на защита при насилие, при увреждания. Възмутени родители искат намеса за или против промени в образователната система. По всички тях омбудсманът е реагирал и изразил подкрепа или предложил варианти за решаване на проблемите.

Победи

С активните си становища и предложени промени в проекта за промени в Закона за управление на ВиК услугите омбудсманът е на път да прокара отпадане на т.нар. такса водомер – постоянна цена за връзката с водопровода и въвеждане на компенсации при кална или мръсна питейна вода. След предложение до БНБ от институцията стана възможна корекция, чрез която граждани се заличават от регистрите като длъжници при влязло в сила съдебно решение за нищожност на паричния договор.

Институцията на омбудсмана е изпратила препоръка до Асоциацията на банките в България с настояване да бъдат обсъдени възможности за теглене на несеквестируеми средства и от банкомат, така че правата на гражданите да бъдат реално гарантирани.

Общественият защитник се среща с ученици от цялата страна и провежда открити уроци по гражданско образование. Разяснява им основните им права и механизмите за защита.

Таня Киркова