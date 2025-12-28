Т рафикът през граничен преход "Илинден" - "Ексохи" и на "Капитан Петко войвода"- "Орменион" е временно преустановен в двете посоки за товарни автомобили.

Причина - блокада от гръцките фермери, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет, временно е преустановила работа в 6:30 ч., вследствие на лоши метеорологични условия - силен порив на вятъра.

Изключително интензивно е движението при граничния пункт "Капитан Андреево" на изход на границата с Република Турция за товарни автомобили.

Източник: БТА