С присъединяването на България към еврозоната като 21-а страна член, обмяната на банкноти от левове в евро ще се извършва не само у нас, но и във всички 20 национални централни банки на страните от еврозоната.

От 1 януари до 2 март 2026 г. обмяната ще се извършва по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лева, без такси, комисиони или други разходи.

Всяка национална банка ще прилага лимит от 2000 лева на клиент на ден, а обмяната ще се осъществява на определени за целта пунктове.

Мярката осигурява плавен преход към еврото, като дава възможност на българските граждани да обменят националната си валута сигурно и безплатно навсякъде в еврозоната през първите два месеца след въвеждането на еврото.

БНБ уточнява, че процедурите ще се извършват според правилата на Евросистемата за въвеждане на еврото в нови страни членки.