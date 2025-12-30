Г олям банков обир разтърси западния германски град Гелзенкирхен, след като крадци успяха да разбият около 3200 сейфа в трезор на местна банка и да отмъкнат ценности на стойност приблизително 30 милиона евро, съобщиха от правоохранителните органи, цитирани от ДПА.

Засегнати са над 2500 клиенти, а около 200 разтревожени хора се събраха пред банковия клон, опитвайки се да получат информация за съдбата на своите ценности. Някои от тях дори се опитаха насилствено да влязат в сградата, което наложи полицията временно да затвори клона.

Според експерти това е една от най-големите банкови кражби от този тип в Германия през последните десетилетия и предизвика сериозно безпокойство сред клиентите и властите.