Б рус Уилис „все още е много подвижен“, повече от три години след като се оттегли от актьорската кариера заради афазия и две години след тежката диагноза фронтотемпорална деменция. Това сподели съпругата му Ема Хеминг Уилис в интервю за ABC News с Даян Сойър, част от новия специален филм „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey“.

„Брус е в наистина добро общо здраве, но мозъкът му го предава… езикът си отива. Научихме се да общуваме с него по различен начин“, казва Ема.

По време на интервюто Ема разказа как актьорът от „Умирай трудно“ се е „отдръпнал“ и е станал „студен“ малко преди официално да бъде диагностициран през март 2022 г. „Не беше типично за Брус, който е много топъл и привързан. Да отиде в пълна противоположност на това беше тревожно и страшно".

"След диагнозата не разбирах какво се случва. Просто си помислих: Мога ли да остана в брак, който не се усеща като това, което имахме? Който вече не се усеща като брак? Водих тези разговори с Брус. Като например, какво се случва? Всичко наред ли е? Ти добре ли си? А той винаги просто ги отхвърляше“, продължи Ема.

Актьорът бе диагностициран с афазия през 2022 г. – заболяване, което затруднява комуникацията заради увреждане на мозъка. Година по-късно диагнозата прерасна във фронтотемпорална деменция.

Ема си спомня първите признаци – Брус станал необичайно тих по време на семейни събирания, губейки своята характерна топлота и разговорливост.

„Когато семейството се събираше, той просто се отдръпваше. Това беше плашещо“, разказва тя.

Въпреки болестта все още има кратки проблясъци на истинския Брус – неговият силен смях, онази закачлива искра в очите.

„Не са цели дни, а моменти, но те ме пренасят в миналото. И е трудно, защото изчезват толкова бързо“, признава Ема.

Дъщерята на Уилис – Румър, наскоро сподели трогателно послание за Деня на бащата, в което изрази колко й липсват разговорите с него: „Искам да ти разкажа всичко, тате. Да те прегърна, да те попитам за живота ти, за историите и успехите ти“,

Семейството, включително бившата съпруга Деми Мур, отбеляза 70-ия рожден ден на актьора през март с редки снимки в социалните мрежи.

Специалният филм „Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey“ ще бъде излъчен на 26 август по ABC от 20:00 ч. американско време, а на следващия ден – в Hulu и Disney+. На 9 септември излиза и книгата на Ема Хеминг Уилис за живота като негов болногледач – „The Unexpected Journey“.