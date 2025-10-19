Т я шокира цяла България с разкритието, че има паралелна връзка с двама мъже. Това може би беше причината да бъде изгонена от Къщата на Big Brother. Провокативната Цвети даде първото си интервю пред Голямата сестра, за да разкаже за живота си извън формата и драматичната си история.

Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си. Тя сподели, че докато е била бременна със сина си е била физически малтретирана от първия си мъж. Той умира заради тежка болест, но травмите за нея остават. В епизода тя разказва от кого получава помощ в този тежък момент и как живота ѝ се преобръща.

Цвети беше категорична пред водещата Елена Сергова, че не е споделяла пред съквартирантите за връзката си с двамата си любовници. Тя сподели, че те са научили от съквартиранта, който влезе по-късно - юристът Валентин Котов. Цвети го определи като “клюкар”. Тя разказа и за тежката си вражда с друг от съквартирантите - Елена. Защо двете дами не могат да се понасят?

Счетоводителката шокира водещата Елена Сергова с признанието, че иска да зарежа и двамата си любовници. Тя сподели, че отношенията ѝ с нейните партньори вече не са същите и разказа в детайли защо вече не иска да споделя времето си с двамата мъже. Тя разкри, че следващият мъж, който търси в живота си, трябва преди всичко да я вдъхновява. Каква е причината Цвети да зареже своите любовници?

Цвети разказа, че се е явявала на кастинг за Big Brother преди 20 години. Защо ѝ е отнело толкова време да бъде избрана за участие във формата? Може ли Цвети да бъде с мъж без добро финансово състояние? И проблем ли е ревността в една полиаморфна връзка?

Гледайте епизода на “Голямата сестра Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.