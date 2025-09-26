Ф олкпевецът Константин Славчев също е с отнета книжка за година след гонката с колегата му Емрах Стораро. Това потвърдиха от СДВР за „Телеграф“. В петък около 12,30 часа изпълнителят на „Черна роза“ е влязъл, без да бъде забелязан, през входа откъм улица „Отец Паисий“ в София, за да бъде разпитан за клипа с гонката, който се появи в социалните мрежи.

Ден по-рано, в четвъртък Емрах Стораро също се яви в столичната дирекция и остана без книжка. Двамата са глобени и с по 3000 лева.

Недоволство

Въпреки наказанието каченото в профилите им видео, на което се състезават по улиците на София, не бе свалено, а остана. Под него изобилства от коментари на техни фенове, повечето от които са негативни. В момента двамата са със съставени актове и чакат наказателните си постановления, с които могат да обжалват наказанията си пред Административния съд в София.

Коцето придоби поршето през януари миналата година.

Видеото е снимано от колата на Емрах Стораро. На кадрите се вижда как двамата се изравняват и по сигнал на Коцето, тръгват да се надпреварват в стил „Бързи и яростни“ със спортните си коли. Коцето е с жълто 911 Cabrio, а Емрах с любимата му тунингована „петица“, която твърди, че е 1000 конски сили.

Замъглено

„Километражът ми е замъглен, защото така е при спортните коли – сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч“, каза Емрах пред „Телеграф“. Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното шосе на София. Той обаче тогава се измъкна, като обясни, че друг човек е карал, защото му продавал автомобила си и това бил тест драйв. Изпълнителят на „Един на милион“ и „Пак ми звъниш“ често качва видеа с рисково шофиране и отнася тежки критики, които обаче по никакъв начин не го жегват.

Стефани Георгиева