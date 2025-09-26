К АТ взима книжката за 1 година и налага глоба от 3000 лв. на Емрах Стораро.

Това потвърдиха от СДВР пред Телеграф. Потърсен за коментар той отрече. „Татко ми се кара, но не много – казах му, че все пак бях с неговия набор Коцето“, заяви малкия син на Тони Стораро след клипа с гонката. Константин качи видео от тяхно надбягване с коли в социалните мрежи, което предизвика голям скандал.

СЛУЧИ СЕ: Взимат шофьорската книжка на Емрах, както и тази на Коцето! (ВИДЕО)

Глоба

„Водач, показващ грубо пренебрегване на правилата за движение по пътищата и извършващ поредица от безразсъдни маневри, бил призован в отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи, където му е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл.104 Б от ЗДвП. Предвидената в закона санкция е в размер на три хиляди лева и лишаване от правото на управление на моторно превозно средство за срок от 12 месеца. Предприетите действията на отдел „Пътна полиция“ са след публикувано видео в социалните мрежи“, обявиха след гонката от СДВР. „Преди малко дадох показания в полицията, но не са ми взели книжката. Коцето утре ще отиде да разкаже за случая, а до месец чакаме решението на Административния съд“, каза още Емрах.

ПОРЕДНАТА ИЗДЪНКА: Привикаха Емрах и Коцето в полицията заради гонка! (ВИДЕО)

Скорост

На кадрите се вижда, че двамата фолкпевци управляват скъпи коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Клипът е сниман именно от неговата кола, а той заяви, че колата му сама задейства тази функция. „Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението. Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спортните коли – сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч“, каза Емрах.

Лео Богдановски