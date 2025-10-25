Н ели Фуртадо се отказва от музиката след поредица от атаки от хора, които се интересуват единствено от нейното тяло.

На канадската певицата ѝ писнало от атаките от страна на т.нар " боди шемъри" ( от англ.: body shame) в социалните мрежи.

Певицата направи съобщението, докато отбелязваше 25-годишнината от издаването на първия си албум „Whoa Nelly!“, в емоционална публикация в социалните мрежи в петък.

Nelly Furtado quitting music after rash of attacks by body shamers https://t.co/q0DipYsoa0 pic.twitter.com/Ec5kUMp2fV — Page Six (@PageSix) October 25, 2025

„25 години по-късно музиката ми достигна до цяло ново поколение фенове и не бих могла да бъда по-щастлива от това“, написа тя в Instagram , заедно със снимка на себе си от 2000 г. и много по-скорошен клип на сцената в Берлин през лятото.

Макар че отбелязва, че е било „забавно“ да бъде „отново на сцената“, Фуртадо написа, че продължава напред.

Нели Фуртадо обяви, че се оттегля от музиката в емоционална публикация в социалните мрежи.

„Като оставим всичко това настрана, реших да се оттегля от сценичната дейност за обозримо бъдеще и да се посветя на други творчески и лични начинания, които смятам, че биха подхождали по-добре на следващия етап от живота ми“, написа 46-годишната Фуртадо.

„Наслаждавах се изключително много на кариерата си и все още обичам да пиша музика, тъй като винаги съм го възприемала като хоби, което имах късмета да превърна в кариера“, продължи тя, добавяйки, че „ще се идентифицира като автор на песни завинаги“.

„Благодарна съм за всички години забавление, общност и чудеса“, написа певицата, изразявайки „Безкрайна благодарност към всеки, който някога е слушал и е вибрирал с моята музика и е посещавал някое от моите представления“.

Авторката на хита „I’m Like a Bird“ също благодари на „тези, които са работили толкова усилено, за да ми помогнат да сбъдна поп мечтите си на творческо и организационно ниво“, както и на своите „брилянтни сътрудници и лоялни

шампиони“

„Благодаря и лека нощ!“, завърши публикацията моделът на SKIMS .

Nelly Furtado Says She’s Taking a ‘Step Away’ from Performing for the ‘Foreseeable Future’https://t.co/TZyh9xp49f — billboard (@billboard) October 25, 2025

Феновете нахлуха в коментарите на певицата от „Promiscuous“, за да поздравят Фуртадо за постижението.

„Завинаги икона“, написа един последовател, докато друг се обади: „Защо плача? [😭] “

„Нели, имаме нужда от теб [😭] [💕] “, оплака се трети, а четвърти добави: „25 години по-късно, а ти си все още толкова емблематична, колкото винаги [❤️] “

Nelly Furtado announced she's stepping away from performing for now, marking a major shift in her creative path. While she’s grateful for the journey and still identifies as a songwriter, she’s choosing to redirect her energy offstage for the foreseeable future. #breakingnews‌ pic.twitter.com/dxwB0EPvIX — Jill Winter (@JillWinterMusic) October 25, 2025

*Източник: PageSix