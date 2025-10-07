Х оливудската двойка, която отново вдигна градуса на емоциите, Дженифър Лопес и Бен Афлек, се събра на червения килим за премиерата на „Kiss of the Spider Woman“ в Ню Йорк. Това е първата им публична поява заедно след официалния им развод през януари — и феновете полудяха от спекулации, че между двамата пак прехвърчат искри.

На бляскавото събитие Лопес бе заснета да се усмихва топло на Афлек, докато той ѝ шепне нещо на ухото. В един момент актьорът дори постави ръка на кръста ѝ, за да ѝ помогне да мине по червения килим — жест, който не остана незабелязан от камерите.

Лопес не само играе главната роля в мюзикъла, но и е изпълнителен продуцент заедно с Афлек. На премиерата актьорът не скри възхищението си: „Дженифър беше просто невероятна. Работи неуморно и даде всичко от себе си. Виждаме всичките ѝ таланти — тя е израснала с любов към класическите мюзикъли“, каза той пред Extra.

Лопес пък му върна комплимента, като призна пред Today: „Ако не беше Бен, този филм нямаше да се случи. Винаги ще му давам заслугата за това.“

Певицата и актриса сподели, че проектът ѝ помогнал да преживее тежък личен момент: „Филмът е за бягството чрез изкуството. Той ме спаси в най-трудното време от живота ми.“

Миналия месец Джей Ло откровено призна пред CBS Sunday Morning, че разводът я е променил: „Беше най-доброто нещо, което ми се случи. Не ме промени — помогна ми да порасна и да стана по-осъзната.“

Бен Афлек от своя страна заяви в GQ, че изпитва „само уважение“ към бившата си съпруга: „Няма голяма драма. Това е просто история за двама души, които се опитват да намерят пътя си, както всички ние.“

„Kiss of the Spider Woman“, режисиран от Бил Кондон, е филмова адаптация на едноименния мюзикъл. Критиците вече хвалят зашеметяващото изпълнение на Джей Ло в ролята на Ингрид Луна — Жената Паяк. Филмът тръгва по кината на 10 октомври.