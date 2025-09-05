Ф ранки Мюниц, 39, спомня за решението си да напусне Холивуд – избор, който е „промянал живота му“. Бившата детска звезда, известна с ролите си в хитови филми и сериали като Malcolm in the Middle и Agent Cody Banks, разказва, че между 8 и 21-годишна възраст е имал едва около 60 дни почивка. Интензивният график започнал да му тежи, споделя той пред Us Weekly на 3 септември.

През 2008 г., в разгара на кариерата си, Мюниц решава да се премести в Аризона и да започне наново. „Честно казано, не харесвах Л.А. Така че се преместих в Аризона и го обичам“, казва той. „Чувствам, че това ми спаси живота – започнах да се наслаждавам на малките неща, като разходки из природата и пазаруване, защото беше лесно.“

Въпреки че понякога се пита как би изглеждал животът му, ако не беше напуснал актьорството – тогава дори казвал на агенти и мениджъри „Не ме търсете“ – Мюниц е убеден, че е точно там, където трябва да бъде. „Толкова съм щастлив, че направих тази крачка назад. Тя ми позволи да оценя всичко повече и да открия нови страни на себе си.“

Днес Мюниц живее в Скотсдейл, Аризона, с жена си Пейдж и трите имгодишен син, Мауц Мосли. След преместването си той се насочва към нова кариера – професионални автомобилни състезания. Мюниц започва да се състезава още през 2004 г. и става професионален шофьор през 2006 г. В момента е пълен състезател в NASCAR Craftsman Truck Series за 2025 г. с Reaume Brothers Racing.

След тежък инцидент през 2009 г., при който счупва гръбнака си, Мюниц не кара до 2023 г., но заради сина си се връща на пистата. „Исках той да види как се боря за нещо трудно“, казва той. За бащинството добавя: „Обичам го. Винаги се стремя да бъда най-добрият баща, който мога. Мисля, че съм добър, но винаги мога да бъда по-добър.“

Въпреки успехите в новата си област, Мюниц не изоставя изцяло актьорството. Disney+ обяви през декември, че той и родителите му от Malcolm in the Middle – Брайън Кранстън и Джейн Казмарек – ще се съберат за кратка четириепизодна минисерия.