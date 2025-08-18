Н осителката на титлите „Мис България“ и „Мисис Русия“ Антония Петрова разкри пола на третата си рожба.

След като с мъжа й Ивайло Батинков възпитават две момчета, сега ще усетят радостта от това да гушнат и момиченце.

Това стана ясно след редица снимки и видео в социалните мрежи, които показват как Антония, любимият им и наследниците им научават пола на най-новото попълнение в семейството.

„Две момчешки сърца вече изпълват дома ни с любов, смях и приключения. Четири малки ръчички държат силно нашите длани, а ние винаги сме си мислили, че щастието ни е пълно.

Но животът отново ни изненада с най-красивия подарък…

След две момчета, този път очакваме момиче!

Малката ни принцеса вече е обичана, чакана и мечтана. Тя ще внесе нова светлина в дома ни, ще расте сред смеха на двама братя и любовта на нашето семейство!", написа блондинката, която може да се похвали и с юридически ценз.