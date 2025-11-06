М еган Маркъл подготвя шокиращото си завръщане към актьорската професия в голям филм с Лили Колинс и Бри Ларсън 8 години след като напусна Холивуд.

Освен трите дами, Джак Куейд - син на Мег Райън и Денис Куейд - и британецът Хенри Голдинг също ще са сред снимащите се в „Близки лични приятели“, пише Sun.

ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА Я ДИША: Меган и Хари пред развод заради децата?!

Меган , която обяви оттеглянето си от актьорството преди осем години, е на снимачната площадка в Пасадена, Луизиана, играейки себе си в продукцията на Amazon MGM Studios за две двойки, едната известна, а другата не. източник от студиото каза: „Това е огромен момент за Меган и означава завръщане към това, което наистина обича. Тя беше залята с предложения, но тази й се стори правилната“.

Родената в Лос Анджелис Меган се появява във филмите „Ужасни шефове“ и „Запомни ме“, а големият си пробив получава в телевизионния сериал за юрисконсулти „ Костюмари“. В автобиографията си „Spare “ Хари признава, че я е гледал как играе и то в интимни сцени: „Гледал съм как тя и неин колега от актьорския състав се награбват един друг в някаква конферентна зала в офиса. Ще ми е нужна електрошокова терапия, за да изгоня тези образи от главата си“.

Преди три месеца Меган призна в подкаст чат, че „понякога“ ѝ липсва актьорството.