П ринц Хари е силно раздразнен от начина, по който съпругата му Меган Маркъл търси внимание, и му е писнало да бъде поредният ѝ обект в опит да се превърне в инфлуенсър в социалните мрежи.

40-годишният херцог на Съсекс се е появявал в множество видеоклипове, споделени от 44-годишната Маркъл, като е популяризирал посещения на тиквена леха, дърворезба на фенери от тиква и дори „постановъчно“ видео от честването на Световните серии . По-малкият син на крал Чарлз III също така е бесен, че бившата актриса все по-често използва децата им в онлайн съдържанието си , въпреки молбите му за поверителност.

„Той е много наясно, че тя го развява на показ“, каза източник пред Page Six за обилното публикуване на съдържание в Instagram от страна на Маркъл, в което той е участвал, както и за това как е завлякла принца на мач на Доджърс.

Хари изглеждаше изгубен и не на място, седейки на първия ред с Маркъл в четвъртия мач от Световните серии, където двамата си осигуриха места на първия ред в ложата на собственика.

Двойката не само беше широко критикувана за това, че седеше пред легенди на Лос Анджелис като иконата на Доджърс Санди Куфакс и бившата суперзвезда на Лейкърс Меджик Джонсън, но и Маркъл и Хари бяха шумно освиркани от публиката, когато бяха показани на Jumbotron по време на мача.

Въпреки негативните реакции, бившата актриса сподели серия от истории в Instagram от вечерта, няколко от които включваха Хари.

Вихрушката от активност дойде дни след като Маркъл публикува видеоклип, показващ лицата на 6-годишния Арчи и 4-годишната Лилибет, докато съпругът ѝ издълбава тиква, преди бързо да я свали.

Принцът също е обезпокоен от това, че Маркъл използва титлите им. По време на скорошно пътуване до Вашингтон, окръг Колумбия, тя мъкна голяма чанта с надпис „DS“ за херцогинята на Съсекс, отпечатан с големи, яркосини букви. Кралските наблюдатели я нарекоха „отвратително кичозна“, тъй като Маркъл и Хари напуснаха кралското семейство преди повече от пет години.

Маркъл отново се възползва от кралската си връзка, когато пусна празничната си колекция As Ever в края на октомври със свещ Signature Candle No. 519 на стойност 64 долара, препращайки към датата на кралската сватба на двойката, 19 май 2018 г.

Източник каза, че Хари „е наясно“, че съпругата му използва титлите им като маркетингов инструмент, което „не изглежда добре и е много в стил Фърги“, визирайки как Сара Фъргюсън е печелила от бившата си титла на херцогиня на Йорк в продължение на години след развода си с бившия принц Андрю .