О пасенията от поредния кралски развод избухнаха в медиите. Меган Маркъл „може да се откаже“ от съпруга си принц Хари, тъй като напрежението около желанието му да се завърне във Великобритания нараства.

НАЧЕРТАХА ЦЯЛА СХЕМА: Меган и Хари с таен план да се върнат в кралското семейство!

Докато непокорният принц Хари продължава да прави намеци, че иска да се завърне в родината си във Великобритания, се изготвят „планове за действие в извънредни ситуации“, в случай че това доведе до раздяла със съпругата му Меган Маркъл , предава Radar Online.

40-годишният Хари проведе помирителна среща с баща си, крал Чарлз III, по време на продължително посещение в Англия през септември, което отбеляза първата му среща от 19 месеца след поставянето на диагнозата рак на монарха.

Докато беше там, принцът се радваше да участва в благотворителни организации, с които работеше, и се наслаждаваше на вниманието и обожанието, които някога получаваше като работещ член на британското кралско семейство.

ВОЙНА НА СВЕТОВЕТЕ: Чарлз и Уилям не си говорят след шокиращ скандал!

Херцогът на Съсекс, спомняйки си за живота, на който някога се е радвал, е оставил 44-годишната Меган „притеснена, че Хари е въвлечен отново в стари модели на манипулация от семейството си “, според вътрешен източник. Тя е „изключително разстроена“ от мисълта да се върне във Великобритания

В резултат на това се разработва „план за развод“, в случай че дуото се раздели заради отказа ѝ да се премести от Калифорния. „Дворецът тихомълком изготвя планове за действие в случай на разцепление“, разкри източник от кралското семейство. „Мисълта е, че Хари може да настоява за завръщане във Великобритания, но Меган няма да иска да се връща от САЩ - и този разкол е потенциално опасен“, добави източникът.

Дворецът не иска Маркъл да разкрива повече тайни за семейството на Хари и взема мерки, според които тя не може да обсъжда кралското семейство в замяна на запазване на кралската си титла.