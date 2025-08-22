А ктрисата Мили Боби Браун и съпругът й Джейк Бонджоуви станаха родители.

Двамата са осиновили момиченце.

Това съобщи звездата от хитовия сериал „Странни неща“ в социалните мрежи.

„Това лято посрещнахме нашата дъщеричка. Осиновена е. Вълнуваме се да започнем тази нова глава от живота като родители в уединение.

И така станахме трима. С любов: Мили и Джейк Бонджоуви“, гласи текстът.

За връзката между красавицата и синът на певеца Джон Бон Джоуви стана ясно през 2021 г. Двамата се запознали в Инстаграм.