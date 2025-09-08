Л еонардо ди Каприо си е изградил публичен имидж като защитник на екологичните проблеми. През 1998 г. той основава фондация „Леонардо ди Каприо“, която подкрепя над 35 проекта за опазване на околната среда. Носителят на „Оскар“ е член на борда на много организации за опазване на околната среда. Той дори продуцира и засне екологичен документален филм, наречен „11-ият час“.
DiCaprio qui n'assume pas de participer au mariage indécent de Jeff Bezos à Venise.— Duval Philippe (@p_duval) June 29, 2025
Ses convictions écolos s'évanouissent face aux petits fours.
Les ultra riches sont un cancer. pic.twitter.com/aQExdoQSvV
И така, защо Ди Каприо присъства на пищната сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция и защо продължава да общува с хора на мегаяхтата на милиардера?
💍✨ ¿Qué opinan del vestido de novia de LAUREN SÁNCHEZ, que hoy se casó con JEFF BEZOS, dueño de Amazon?— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 27, 2025
La boda se llevó a cabo en Venecia, con presupuesto superior a los 50 millones de euros, y 250 invitados (Leonardo DiCaprio, Kim Kardasian , Bill Gates, Tom Brady, Oprah,… pic.twitter.com/0El3AFczvZ
Един потребител на Reddit публикува информация за последната екскурзия на Ди Каприо със семейство Безос. „Екологът Леонардо ди Каприо се качва на мегаяхтата на Джеф Безос за 500 милиона долара“, написа той.
Снимки, прикачени към публикацията, показват как Ди Каприо се качва на яхтата и прегръща Безос, преди да се присъедини към останалите на борда.
Leonardo DiCaprio was spotted on board of a yacht with his girlfriend, Vittoria Ceretti, Jeff Bezos and Lauren Sanchez in Ibiza (August 3, 2025).— Leonardo DiCaprio Fan (@dicapriofans) August 5, 2025
Мегаяхтата на Безос се казва Koru и носи титлата на най-голямата платноходна яхта в света. Въпреки че се задвижва предимно от кинетична енергия от платната, когато е в режим на плаване, все пак се смята, че яхтата генерира 7000 тона замърсяване с въглероден двуокис всяка година поради допълнителните си удобства.
El Koru es la goleta de tres palos de 127 metros de eslora que armaron hace poco en Holanda para Jeff Bezos. La envidia es un pecado feísimo. pic.twitter.com/U847QU3Iq2— Samuel Gutiérrez (@matacongrios) February 8, 2024
Според Clean Technica, луксозните яхти, независимо дали са суперяхти или мегаяхти, са известни с това, че рядко достигат максималната си скорост и са плаващи хотели през 99% от годината. Те също така произвеждат енергия, която е 860 пъти повече от средностатистическия човек за една година.
Най-богатите 10% от хората в света допринасят за близо половината от емисиите на CO2 в света поради склонността си да притежават частни самолети, яхти, луксозни автомобили и имения. Макар че е разбираемо, че известните личности искат да си осигурят лично пространство, щетите им биха били далеч по-малки, ако летят в първа класа вместо с частен самолет или ползват частен автомобил вместо луксозна яхта.
Други известни личности, които са закупили суперяхти, са Марк Зукърбърг, Тайгър Уудс и Джордж Ръсел. Ако тези известни личности, включително Леонардо ди Каприо, желаят да намалят въглеродните си емисии, би било полезно за тях да преминат към електрическо задвижване, да инсталират слънчеви панели и да сведат до минимум отпадъците в превозните си средства.
Няколко потребители на Reddit добавиха своите мнения към коментарите, за да покажат разочарованието си от Ди Каприо.
„Пример за това защо известните личности вредят, вместо да помагат по въпроса за изменението на климата“, коментира един от тях..
„Този човек е просто такъв отблъскващ лицемер“, коментира друг .
*Източник: TCD