D2 с Дичо са основните атракции в столичния район „Подуяне“ на фестивал с името „Съседите“.

Идеята е културното събитие да превърне район „Подуяне“ в сцена за големи концерти, детски забавления и квартални срещи, определят организаторите.

Сцена

От 26 до 28 септември „Подуяне“ ще се превърне в пъстра сцена за музика, изкуство и срещи между съседи, приятели и гости. Мястото на фестивала е ространството между моста “Чавдар” и ул. „Черковна“. За сцената са предвидени и билети – по 24 индивидуалния и по 110 лв. за пет човека.

Първата вечер акцентът е върху D2 с Дичо. А след тях има диджейско парти. На 27-и от преди обяд се започва с много народни танци от деца и възрастни. А вечерта първо се представят П.И.Ф., а след това идват рокпарчетата на Емо Анчев с групата му “Конкурент”.

В последния ден има различни образователни и творчески детски работилници. Привечер ще започне детското представление на театър “Възраждане” “Ах, тези родители”. Закриването на фестивала на 28 септември е поверено на джаз формацията Ska-Jazz с Lady&Gents.

Идея

Организаторите твърдят, че „Съседите” ще предложи на посетителите си истинска фестивална атмосфера с много светлини, музика, вкусна храна, хубави коктейли и зони за отдих. „Съседите“ има идея да съчетае традиция, творчество и възможност хората да се забавляват заедно. „За нас е много ценно да поддържаме кварталния дух и да успеем да дадем едно различно, приятно и стойностно културно изживяване на жителите не само на район “Подуяне”, но и на всички столичани и гости на София”, обясняват организаторите.

Георги П. Димитров